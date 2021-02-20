Агент Бэйла уверен, что фанаты «Реала» будут сожалеть об уходе игрока
Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, считает, что болельщики «Реала» со временем поймут, сколько валлиец значил для мадридской команды. Лондонский клуб арендовал игрока до конца сезона.
«Со временем люди поймут, насколько важен был Гарет Бэйл для «Реала» и как плохо фанаты обращались с ним, когда им следовало благодарить его каждый день», — приводит Goal слова Барнетта.
В этом сезоне Бэйл сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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