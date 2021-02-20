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Агент Бэйла уверен, что фанаты «Реала» будут сожалеть об уходе игрока

02:35
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Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, считает, что болельщики «Реала» со временем поймут, сколько валлиец значил для мадридской команды. Лондонский клуб арендовал игрока до конца сезона.

«Со временем люди поймут, насколько важен был Гарет Бэйл для «Реала» и как плохо фанаты обращались с ним, когда им следовало благодарить его каждый день», — приводит Goal слова Барнетта.

В этом сезоне Бэйл сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

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