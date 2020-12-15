«Вулверхэмптон» вырвал победу в матче с «Челси»
«Вулверхэмптон» обыграл «Челси» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Решающий мяч в концовке игры забил Педру Нету. Также у хозяев забил Даниэл Поденсе. В составе гостей гол в активе Оливье Жиру.
«Вулвз» набрали 20 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Челси» на пятом месте — 22 очка.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
13-й тур
«Вулверхэмптон» — «Челси» — 2:1 (0:0)
Голы: Жиру, 49 (0:1). Поденсе, 66 (1:1). Педру Нету, 90+5 (2:1).
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Семеду, Саисс, Дендонкер (Отасови, 46), Невеш, Поденсе (Витинья, 90), Педру Нету, Силва (Траоре, 61).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Канте, Хаверц (Ковачич, 71), Маунт, Жиру (Абрахам, 71), Вернер, Пулишич.
Предупреждения: Маунт, 60. Поденсе, 77. Канте, 85. Семеду, 90+4.
Судья: Аттуэлл.
15 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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