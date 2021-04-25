Хет-трик Вуда помог «Бернли» в гостях разгромить «Вулверхэмптон»
«Бернли» в матче 33-го тура чемпионата Англии в гостях разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.
Главным героем встречи стал форвард гостей Крис Вуд который оформил хет-трик и ассистировал Эшли Вествуду.
«Бернли» (36 очков) занимает 14-е место в таблице. «Вулверхэмптон» (41) — 12-й.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
33-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Бернли» — 0:4 (0:3)
Голы: Вуд, 15 (0:1). Вуд, 21 (0:2). Вуд, 44 (0:3). Уэствуд, 85 (0:4).
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду (Силва, 58), Саисс, Аит Нури, Дендонкер, Невеш (Гиббс-Уайт, 70), Виллиан Жозе, Траоре, Поденсе (Витинья, 69).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Выдра (Родригес, 73), Макнейл.
Предупреждения: Траоре, 39. Тарковски, 39. Лоутон, 42.
Судья: Инглэнд (Англия).
25 апреля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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