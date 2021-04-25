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Хет-трик Вуда помог «Бернли» в гостях разгромить «Вулверхэмптон»

16:05
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«Бернли» в матче 33-го тура чемпионата Англии в гостях разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал форвард гостей Крис Вуд который оформил хет-трик и ассистировал Эшли Вествуду.

«Бернли» (36 очков) занимает 14-е место в таблице. «Вулверхэмптон» (41) — 12-й.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Бернли» — 0:4 (0:3)

Голы: Вуд, 15 (0:1). Вуд, 21 (0:2). Вуд, 44 (0:3). Уэствуд, 85 (0:4).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду (Силва, 58), Саисс, Аит Нури, Дендонкер, Невеш (Гиббс-Уайт, 70), Виллиан Жозе, Траоре, Поденсе (Витинья, 69).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Выдра (Родригес, 73), Макнейл.

Предупреждения: Траоре, 39. Тарковски, 39. Лоутон, 42.

Судья: Инглэнд (Англия).

25 апреля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Вулверхэмптон Уондерерс — Бернли

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