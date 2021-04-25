Крис Вуд прокомментировал свой первый хет-трик в АПЛ
Форвард «Бернли» Крис Вуд высказался о победе своей команды в матче 33-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0). В этой встрече футболист оформил хет-трик.
«Это был матч, в котором мы должны были играть первым номером. Наша команда очень хорошо начала с самых первых минут. Последние матчи мы отлично проводим. Мы смогли добиться положительного для себя результата в последних трех встречах», — цитирует Вуда BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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