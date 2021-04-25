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Крис Вуд прокомментировал свой первый хет-трик в АПЛ

16:48
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Форвард «Бернли» Крис Вуд высказался о победе своей команды в матче 33-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0). В этой встрече футболист оформил хет-трик.

«Это был матч, в котором мы должны были играть первым номером. Наша команда очень хорошо начала с самых первых минут. Последние матчи мы отлично проводим. Мы смогли добиться положительного для себя результата в последних трех встречах», — цитирует Вуда BBC.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/

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