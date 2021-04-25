Фернандиньо рассказал о своем трансфере в «Шахтер» в 2005 году
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо вспомнил о своем трансфере в «Шахтер» в 2005 году.
«Мне было 20 лет, когда я получил предложение от «Шахтера». Тогда я ничего не знал о европейском футболе, не говоря уже об Украине. В то время у меня все хорошо получалось в «Атлетико Паранаэнсе», но я все еще был ребенком из Лондрины, почти не имевшим опыта встреч с внешним миром.
Когда поступило предложение от «Шахтера», для меня это была отличная новость. И приятная финансовая сторона. Клуб выплачивал мне игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Это было безумие.
Я показал жене, и в итоге она завернула их в полотенце и спрятала в нашу скороварку. Она сказала: «Сюда никто не полезет. Украинцы даже не знают, что такое скороварка». Ха-ха«, — цитирует Фернандиньо в The Player's Tribune.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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