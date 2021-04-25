Фернандиньо рассказал о своем трансфере в «Шахтер» в 2005 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо вспомнил о своем трансфере в «Шахтер» в 2005 году.

«Мне было 20 лет, когда я получил предложение от «Шахтера». Тогда я ничего не знал о европейском футболе, не говоря уже об Украине. В то время у меня все хорошо получалось в «Атлетико Паранаэнсе», но я все еще был ребенком из Лондрины, почти не имевшим опыта встреч с внешним миром.

Когда поступило предложение от «Шахтера», для меня это была отличная новость. И приятная финансовая сторона. Клуб выплачивал мне игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Это было безумие.



Я показал жене, и в итоге она завернула их в полотенце и спрятала в нашу скороварку. Она сказала: «Сюда никто не полезет. Украинцы даже не знают, что такое скороварка». Ха-ха«, — цитирует Фернандиньо в The Player's Tribune.