Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

Встреча между руководителями Twitter и АПЛ состоится 20 сентября. На ней обсудят расизм

18:57
Теги:

Встреча между руководителями Twitter и представителями английской премьер-лиги пройдет в Лондоне 20 сентября, сообщает Sky Sports. Поводом для этого стали многочисленные расистские оскорбления, которым подверглись темнокожие футболисты в данной социальной сети.

Результатом этой встречи должно стать ужесточение санкций в отношении людей, оскорбляющих других на расовой почве на платформе Twitter.

В текущем сезоне в матчах английской премьер-лиги и чемпионшипа расистским оскорблениям подверглись полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также нападающий «Рединга» Яку Мейте и форвард «Челси» Тэмми Абрахам.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир