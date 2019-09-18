Встреча между руководителями Twitter и АПЛ состоится 20 сентября. На ней обсудят расизм

Встреча между руководителями Twitter и представителями английской премьер-лиги пройдет в Лондоне 20 сентября, сообщает Sky Sports. Поводом для этого стали многочисленные расистские оскорбления, которым подверглись темнокожие футболисты в данной социальной сети.

Результатом этой встречи должно стать ужесточение санкций в отношении людей, оскорбляющих других на расовой почве на платформе Twitter.

В текущем сезоне в матчах английской премьер-лиги и чемпионшипа расистским оскорблениям подверглись полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также нападающий «Рединга» Яку Мейте и форвард «Челси» Тэмми Абрахам.