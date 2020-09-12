Чемпионат Англии, 1-й тур: расписание и трансляции всех матчей
11:00
Первый тур чемпионата Англии сезона-2020/21.
12 сентября, суббота
«Фулхэм» — «Арсенал» (14.30, мск)
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» (17.00)
«Ливерпуль» — «Лидс» (19.30)
«Вест Хэм» — «Ньюкасл» (22.00)
13 сентября, воскресенье
«Вест Бромвич» — «Лестер» (16.00)
«Тоттенхэм» — «Эвертон» (18.30)
«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (20.00)
«Брайтон» — «Челси» (22.15)
Матчи «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» были перенесены.
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