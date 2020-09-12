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Чемпионат Англии, 1-й тур: расписание и трансляции всех матчей

11:00
«Ливерпуль» на своем поле примет «Лидс» в матче 1-го тура АПЛ. Фото twitter.com/LFC
«Ливерпуль» на своем поле примет «Лидс» в матче 1-го тура АПЛ. Фото twitter.com/LFC

Первый тур чемпионата Англии сезона-2020/21.

12 сентября, суббота

«Фулхэм» — «Арсенал» (14.30, мск)

Фулхэм — Арсенал

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» (17.00)

Кристал Пэлас — Саутгемптон

«Ливерпуль» — «Лидс» (19.30)

Ливерпуль — Лидс

«Вест Хэм» — «Ньюкасл» (22.00)

Вест Хэм — Ньюкасл Юнайтед

13 сентября, воскресенье

«Вест Бромвич» — «Лестер» (16.00)

Вест Бромвич — Лестер

«Тоттенхэм» — «Эвертон» (18.30)

Тоттенхэм — Эвертон

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (20.00)

Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон

«Брайтон» — «Челси» (22.15)

Брайтон & Хоув — Челси

Матчи «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» были перенесены.

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть на платформе Okko Спорт

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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