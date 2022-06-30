«Фиорентина» готова купить хавбека Прата за 7 миллионов евро
«Фиорентина» заинтересована в приобретении полузащитника «Лестера» Денниса Прата, пишет Джанлука Ди Марицио.
Клуб предложил за 28-летнего игрока 7 миллионов евро. Также «фиалки» могут арендовать бельгийца с правом выкупа.
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде знаком с Пратом по совместной работе в «Сампдории». Поэтому хочет видеть его в своей команде.
«Торино» арендовал Прата у «Лестера» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 21 матче за туринскую команду.
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13
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
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|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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