«Фиорентина» готова купить хавбека Прата за 7 миллионов евро

«Фиорентина» заинтересована в приобретении полузащитника «Лестера» Денниса Прата, пишет Джанлука Ди Марицио.

Клуб предложил за 28-летнего игрока 7 миллионов евро. Также «фиалки» могут арендовать бельгийца с правом выкупа.

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде знаком с Пратом по совместной работе в «Сампдории». Поэтому хочет видеть его в своей команде.