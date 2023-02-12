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Сегодня, 18:30

Внутри семейства Глейзеров возник раскол относительно оценки стоимости «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Внутри семейства Глейзеров возник раскол относительно оценки стоимости футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mail.

Еще в прошлом году Глtйзеры наняли инвестиционный банк Raine Group, чтобы найти покупателя, который будет готов заплатить 6-7 миллиардов фунтов стерлингов за «Юнайтед».

Однако стало известно, что минимум один из братьев считает данную цену сильно завышенной и ожидает получить более скромные предложения от потенциальных покупателей.

Некоторые члены семейства готовы рассмотреть предложения ниже 5 миллиардов фунтов, вдобавок Глейзеры окончательно не решили будут они продавать «Юнайтед» целиком или долю в клубе.

Сразу две группы инвесторов из Саудовской Аравии готовятся выдвинуть свои предложения насчет «Юнайтед», интерес к которому также существует из США, Катара, Китая и Сингапура.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф уже нанял инвестиционные банки JPMorgan и Goldman Sachs для содействия в покупке им футбольного клуба.

ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
9
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
10
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
11
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
12
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
13
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
14
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
15
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
16
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
17
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
18
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
19
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
20
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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