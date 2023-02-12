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Сегодня, 18:15

Дайч сделал приоритетом для «Эвертона» новый контракт с голкипером Пикфордом

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч сделал приоритетом подписание нового контракта с голкипером Джорданом Пикфордом, сообщает Daily Mail.

Ранее «ириски» не были готовы платить первому номеру сборной Англии больше, чем 5 миллионов фунтов стерлингов в год, которые он получает сейчас.

Однако новый главный тренер команды Шон Дайч потребовал от боссов «Эвертона» дать 28-летнему Пикфорду ту зарплату, которую Джордан хочет, а это примерно вдвое больше.

За ситуацией вокруг Пикфорда внимательно следят «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которые будут готовы перейти к конкретным действиям, если к окончанию сезона Пикфорд так и не заключит новую сделку.

Действующий контракт 28-летнего голкипера рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Джордан Пикфорд
ФК Эвертон
Шон Дайч
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2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
9
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
10
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
11
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
12
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
13
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
14
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
15
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
16
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
17
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
18
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
19
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
20
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

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Брентфорд

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П
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И К Ж
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