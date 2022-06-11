«Манчестер Юнайтед» хочет предложить 17-летнему Гарначо контракт на 5 лет

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с нападающим Алехандро Гарначо о новом контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, английский клуб хочет предложить 17-летнему аргентинцу контракт на 5 лет.

Отмечается, что нападающий считается одним из главных талантов клуба.

В прошедшем сезоне Гарначо забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач в 34 матчах за молодежную команду «МЮ».