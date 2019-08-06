Владелец "Дерби Каунти" подтвердил, что хочет видеть Руни в своем клубе

Владелец "Дерби Каунти" Мел Моррис подтвердил, что клуб хочет подписать нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни. 33-летний англичанин прибыл в Лондон для проведения переговоров с клубом второго английского дивизиона.

– Отправной точкой стало понимание того, что Руни хочет вернуться в Англию, – цитирует TalkSport Морриса. – Мы посмотрели, что можем с этим сделать. Наш клуб хочет вернуть себе величие. И было бы здорово пополнить состав таким футболистом. Это было бы одним из шагов на пути к возвращению.

Ожидается, что Руни договорится о переходе в "Дерби Каунти" с января 2020 года, когда закончится сезон в MLS.