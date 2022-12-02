Владельцы «Ливерпуля» склоняются к частичной продаже клуба

Владельцы «Ливерпуля» из компании Fenway Sports Group предпочитают продать не клуб целиком, а долю в нем, сообщает The Athletic.

В прошлом месяце FSG объявила, что «открыта к новым акционерам», что было воспринято как сигнал о готовности американской компании продать «Ливерпуль».

FSG также наняла банки Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые будут заниматься согласованием и заключением сделки.

Однако владельцы «Ливерпуля» передумали полностью выходить из проекта. В данный момент FSG склоняется к частичной продаже клуба — американская компания привлечет новые инвестиции на развитие, но при этом сохранит контроль над клубом.