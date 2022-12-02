Пэдди Пимблетт заявил, что хотел бы выйти в октагон с Бернарду Силвой

Британский боец легкой весовой категории UFC Пэдди Пимблетт, рассказал, что хотел бы подраться в октагоне с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

«Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва, наверное, я бы подрался с ним. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма», — заявил боец в интервью YouTube-каналу Mola.

Пимблетт является фанатом «Ливерпуля».

28-летний португалец выступает за «Ман Сити» с 2017 года.

В своем последнем бою, 23 июля, британец победил американца Джордана Ливитта на UFC Fight Night 208.