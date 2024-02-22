Ван Дейк: «Стараюсь играть важную роль при стандартных положениях и в защите, и в нападении»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Лутоном» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Голландец забил один из голов красных.

«Очень рад. Я думаю, что в первом тайме у нас было много моментов, но мы их не реализовали. Конечно, я стараюсь играть важную роль при стандартных положениях не только в защите, но и в нападении. Пару раз я был открыт, но мяч не попал ко мне, но мой гол получился неплохим. О чем говорили в перерыве? Никто не был доволен первым таймом. Мы торопились в последней трети и не хватало последнего паса. Очевидно, что совершенно нормально нервничать, когда не принимаете правильные решения. «Лутон» — хорошая команда, они играют в футбол, рискуя. В целом это был отличный вечер, но сейчас время сосредоточиться на выходных», — цитирует BBC ван Дейка.

«Ливерпуль» с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 4 очка, но у «горожан» есть игра в запасе. «Лутон» идет на 18-й строчке — 20 очков.