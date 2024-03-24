Винисиус отреагировал на травму Уокера, полученную в матче Англии против Бразилии

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал тот факт, что защитник сборной Англии Кайл Уокер был травмирован в товарищеском матче.

«Это очень печально. Когда игрок уходит с поля из-за травмы, это очень печально для нас всех, — цитирует Винисиуса Metro.

Защитник был травмирован в первом тайме матча Англии с Бразилией. Сколько времени потребуется на его восстановление — не сообщается.

В текущем сезоне в активе Уокера 26 матчей в АПЛ, в которых он забил два гола.