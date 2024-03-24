Харри Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр покинул расположение национальной команды из-за травмы, пишет The Sun.

Вчера, 23 марта, футболист вышел в старте сборной Англии в товарищеском матче с Бразилией. Он был заменен на 67-й минуте на Льюиса Данка. После матча он прошел медицинское обследование, после чего был исключен главным тренером Гаретом Саутгейтом из заявки национальной команды на следующую игру.

26 марта Англия на стадионе «Уэмбли» примет сборную Бельгии.

В этом сезоне 31-летний Магуайр участвовал в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.