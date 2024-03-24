Харри Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр покинул расположение национальной команды из-за травмы, пишет The Sun.
Вчера, 23 марта, футболист вышел в старте сборной Англии в товарищеском матче с Бразилией. Он был заменен на 67-й минуте на Льюиса Данка. После матча он прошел медицинское обследование, после чего был исключен главным тренером Гаретом Саутгейтом из заявки национальной команды на следующую игру.
26 марта Англия на стадионе «Уэмбли» примет сборную Бельгии.
В этом сезоне 31-летний Магуайр участвовал в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|29
|17
|5
|7
|60-42
|56
|
5
|Тоттенхэм
|28
|16
|5
|7
|59-42
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|29
|12
|8
|9
|46-50
|44
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|29
|11
|5
|13
|43-44
|38
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|29
|7
|5
|17
|41-54
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Лутон Таун
|29
|5
|7
|17
|42-60
|22
|
18
|Нот. Форест
|29
|6
|7
|16
|35-51
|21
|
19
|Бернли
|29
|4
|5
|20
|29-63
|17
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
|30.03
|15:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|30.03
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|- : -
|30.03
|18:00
|
Челси – Бернли
|- : -
|30.03
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|30.03
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Фулхэм
|- : -
|30.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Лутон Таун
|- : -
|30.03
|20:30
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|30.03
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|31.03
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|20
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7