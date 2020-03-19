Виллиан: «Без проблем доиграю сезон за «Челси», даже если у меня закончится контракт»

Нападающий «Челси» Виллиан заявил, что готов выступать за команду из Лондона, если сезон-2019/20 не удастся завершить до момента, когда контракт бразильца с «синими» закончится.

— Мой контракт скоро закончится, уже в июле, но если сезон в Англии не успеет завершиться до этого момента, я без проблем сыграю за «Челси», поскольку я верен команде, как и она верна мне, — приводит Goal.com слова Виллиана.

Контракт Виллиана с «Челси» действует до конца июня 2020 года. В сезоне-2019/20 на счету 31-летнего бразильца 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах.

Чемпионат Англии отложен как минимум до 4 апреля из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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