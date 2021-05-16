Видео победного гола Алиссона на последних секундах матча «Ливерпуля» с «Вест Бромвичем»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон принес победу своей команде в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (2:1).

Голкипер пришел в штрафную соперника на угловой на 90+5-й минуте встречи и замкнул подачу ударом головой.

West Brom 1-2 Liverpool — Alisson goalpic.twitter.com/NUnYV0nKvJ — noobfcb (@noobfcb) May 16, 2021

Благодаря этой победе «Ливерпуль» приблизился к идущему на 4-й строчке «Челси». На счету мерсисайдцев 63 очка, у «синих» — 64. 4-е место в таблице чемпионата Англии позволяет получить путевку в Лигу чемпионов.