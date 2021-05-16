Гол Алиссона принес «Ливерпулю» победу в матче с «Вест Бромвичем»
«Вест Бромвич» уступил «Ливерпулю» (1:2) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии.
На гол Хэла Робсон-Кану в первом тайме гости ответили точным ударом Мохамеда Салаха. Победу «Ливерпулю» принес гол голкипера Алиссона Бекера в компенсированное время после подачи Трента Александра-Арнолда с углового.
«Ливерпуль» набрал 63 очка и после 36 матчей занимает пятое место около зоны Лиги чемпионов. На третьем месте «Лестер» — 66 очков, на четвертом — «Челси» с 64-ю. У «Вест Бромвича» 26 очков и 19-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
36-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:1)
Голы: Робсон-Кану, 15 (1:0). Салах, 33 (1:1). Алиссон, 90 (1:2).
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Окай Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Робсон-Кану (Грант, 82), М.Филлипс, Перейра, Диангана (Мэйтланд-Найлс, 73).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Н.Филлипс, Р.Уильямс (Вайналдум, 84), Тиагу Алькантара, Фабинью, Джонс (Шачири, 59), Роберту Фирмину, Салах, Мане.
Судья: Дин (Англия).
16 мая. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
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