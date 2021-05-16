Гол Алиссона принес «Ливерпулю» победу в матче с «Вест Бромвичем»

«Вест Бромвич» уступил «Ливерпулю» (1:2) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии.

На гол Хэла Робсон-Кану в первом тайме гости ответили точным ударом Мохамеда Салаха. Победу «Ливерпулю» принес гол голкипера Алиссона Бекера в компенсированное время после подачи Трента Александра-Арнолда с углового.

«Ливерпуль» набрал 63 очка и после 36 матчей занимает пятое место около зоны Лиги чемпионов. На третьем месте «Лестер» — 66 очков, на четвертом — «Челси» с 64-ю. У «Вест Бромвича» 26 очков и 19-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:1)

Голы: Робсон-Кану, 15 (1:0). Салах, 33 (1:1). Алиссон, 90 (1:2).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Окай Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Робсон-Кану (Грант, 82), М.Филлипс, Перейра, Диангана (Мэйтланд-Найлс, 73).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Н.Филлипс, Р.Уильямс (Вайналдум, 84), Тиагу Алькантара, Фабинью, Джонс (Шачири, 59), Роберту Фирмину, Салах, Мане.

Судья: Дин (Англия).

16 мая. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».