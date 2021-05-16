Алиссон заплакал после своего гола в ворота «Вест Бромвича», который принес победу «Ливерпулю»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не смог сдержать эмоций после того, как забил победный гол в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (2:1).

Бразильский голкипер заплакал после финального свистка.

Alisson emotional at the full-time whistle ?? pic.twitter.com/7QtBbGcQs5 — Football Daily (@footballdaily) May 16, 2021

Алиссон забил гол в ворота «Вест Бромвича» на 90+5-й минуте встречи ударом головой после подачи с углового.