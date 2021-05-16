Алиссон заплакал после своего гола в ворота «Вест Бромвича», который принес победу «Ливерпулю»
20:41
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не смог сдержать эмоций после того, как забил победный гол в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (2:1).
Бразильский голкипер заплакал после финального свистка.
Alisson emotional at the full-time whistle ?? pic.twitter.com/7QtBbGcQs5— Football Daily (@footballdaily) May 16, 2021
Алиссон забил гол в ворота «Вест Бромвича» на 90+5-й минуте встречи ударом головой после подачи с углового.
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