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Алиссон заплакал после своего гола в ворота «Вест Бромвича», который принес победу «Ливерпулю»

20:41
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не смог сдержать эмоций после того, как забил победный гол в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (2:1).

Бразильский голкипер заплакал после финального свистка.

Алиссон забил гол в ворота «Вест Бромвича» на 90+5-й минуте встречи ударом головой после подачи с углового.

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