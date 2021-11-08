«Вест Хэм» запретил посещать матчи команды двум фанатам, которые пели оскорбительные песни про евреев
13:46
«Вест Хэм» запретил посещать матчи команды двум фанатам, которые пели оскорбительные песни про евреев, сообщает Sky Sports.
По информации источника, фанаты «Вест Хэма» оскорбили пассажира рейса, направлявшегося в Бельгию, где лондонская команда играла с «Генком» в матче четвертого тура Лиги Европы (2:2). Фанаты распевали антисемитские песни.
Отмечается, что два фаната клуба были арестованы после их возвращения из Бельгии. Оба были освобождены под залог до 1 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11685/12462885/west-ham-suspend-two-supporters-as-police-investigate-antisemitic-chant
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