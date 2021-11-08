Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера до окончания сезона

16:00
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, утверждает Sky Sports. Норвежский специалист не будет уволен до конца нынешнего сезона.

По информации источника, после поражения с «Манчестер Сити» от руководства «Юнайтед» не поступало сигналов относительно увольнения тренера.

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить
На сайте госуслуг начали восстанавливать сроки действия QR-кодов
3
0