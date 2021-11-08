Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера до окончания сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, утверждает Sky Sports. Норвежский специалист не будет уволен до конца нынешнего сезона.

По информации источника, после поражения с «Манчестер Сити» от руководства «Юнайтед» не поступало сигналов относительно увольнения тренера.

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.