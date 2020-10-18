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«Вест Хэм» стал первым клубом в АПЛ, кто избежал поражения, уступая к 81-й минуте со счетом 0:3

20:48
Игроки &quot;Вест Хэма&quot; отмечают ничью в матче с &quot;Тоттенхэмом&quot;. Фото AFP
Игроки &quot;Вест Хэма&quot; отмечают ничью в матче с &quot;Тоттенхэмом&quot;. Фото AFP
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«Вест Хэм» в матче 5-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 3:3.

«Молотобойцы» пропустили три мяча к 16-й минуте, однако за последние 12 минут забили три гола и довели итог встречи до ничейного. Впервые команда АПЛ смогла избежать поражения, уступая к 81-й минуте со счетом 0:3.

После этого матча «Вест Хэм» с 7 очками расположился на 8-м месте, «Тоттенхэм» с 8 очками — на 6-й строчке.

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