«Вест Хэм» поборется с «Лестером» за защитника «Сент-Этьена»

«Вест Хэм» вступил в борьбу за защитника «Сент-Этьена» Уэсли Фофана, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» готовы заплатить за 19-летнего француза 33 миллиона фунтов. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется другой клуб из АПЛ — «Лестер».

Контракт Фофана с «Сент-Этьеном» действует до лета 2024 года. Он провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов фунтов.