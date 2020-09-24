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«Вест Хэм» поборется с «Лестером» за защитника «Сент-Этьена»

08:47
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«Вест Хэм» вступил в борьбу за защитника «Сент-Этьена» Уэсли Фофана, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» готовы заплатить за 19-летнего француза 33 миллиона фунтов. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется другой клуб из АПЛ — «Лестер».

Контракт Фофана с «Сент-Этьеном» действует до лета 2024 года. Он провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов фунтов.

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