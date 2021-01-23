«Вест Хэм» обыграл «Донкастер» в Кубке Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Вест Хэм» победил «Донкастер» (4:0).
«Шеффилд Юнайтед» одержал победу в матче с «Плимутом» (2:1). «Брайтон» победил «Блэкпул» (2:1).
Кубок Англии
1/16 финала
«Вест Хэм» — «Донкастер» — 4:0 (2:0)
Голы: Пабло Форнальс, 2 (1:0). Ярмоленко, 32 (2:0). Батлер, 53 — в свои ворота (3:0). Афолаян, 78 (4:0).
«Вест Хэм»: Фабяньски (Тротт, 83), Фредерикс (Баптист, 83), Бальбуэна, Диоп, Джонсон, Нобл, Лансини, Пабло Форнальс, Соучек (Афолаян, 70), Ярмоленко, Бенрама.
Судья: Джоунс.
23 января. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
«Брайтон» — «Блэкпул» — 2:1 (1:1)
Голы: Биссума, 27 (1:0). Мадин, 45+1 (1:1). Альсате, 58 (2:1).
«Брайтон»: Уолтон, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер, Преппер, Биссума, Тау (Марч, 61), Макаллистер (Мопей, 61), Альсате (Троссар, 61), Зекири (Гросс, 76).
Судья: Инглэнд (Англия).
23 января. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут» — 2:1 (1:0)
Голы: Бэшем, 39 (1:0). Шарп, 47 (2:0). Камара, 75 (2:1).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Ампаду, Богл (Болдок, 71), Флек, Норвуд (Брайан, 72), Ландстрем, Шарп (Макголдрик, 79), Брюстер (Берк, 79).
Предупреждение: Норвуд, 68.
Судья: Мэйсон.
23 января. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
«Барнсли» — «Норвич» — 1:0 (0:0)
«Миллуолл» — «Бристоль Сити» — 0:3 (0:1)
«Суонси» — «Ноттингем Форест» — 5:1 (2:0)
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