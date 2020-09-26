«Вест Бромвич» забил «Челси» три гола за тайм, но растерял все преимущество
В матче 3-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» принимал «Челси». Хозяева забили лондонцам три гола за первый тайм. Но во второй половине «синие» смогли трижды поразить ворота соперников и все же отыгрались в добавленное время — 3:3.
В составе «Челси» первый матч в АПЛ проводил бывший футболист московского «Динамо» и «ПСЖ» Тиагу Силва. Место в воротах лондонцев занял Вилли Кабальеро.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
3-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Челси» — 3:3 (3:0)
Голы: Робинсон, 4 (1:0). Робинсон, 25 (2:0). Бартли, 27 (3:0). Маунт, 55 (3:1). Хадсон-Одои, 70 (3:2). Абрахам, 90+3 (3:3).
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор, Сойерс, Робинсон (Робсон-Кану, 66), Перейра (Филд, 90+1), Диангана (Филлипс, 74).
«Челси»: Кабальеро, Тиагу Силва (Жиру, 73), Алонсо (Аспиликуэта, 46), Кристенсен, Джеймс, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Канте, Хаверц, Маунт, Вернер, Абрахам.
Предупреждения: Алонсо, 8. Джеймс, 27. Ферлонг, 82. Кристенсен, 86.
Судья: Мосс (Англия).
26 сентября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/