«Вест Бромвич» забил «Челси» три гола за тайм, но растерял все преимущество

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» принимал «Челси». Хозяева забили лондонцам три гола за первый тайм. Но во второй половине «синие» смогли трижды поразить ворота соперников и все же отыгрались в добавленное время — 3:3.

В составе «Челси» первый матч в АПЛ проводил бывший футболист московского «Динамо» и «ПСЖ» Тиагу Силва. Место в воротах лондонцев занял Вилли Кабальеро.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Челси» — 3:3 (3:0)

Голы: Робинсон, 4 (1:0). Робинсон, 25 (2:0). Бартли, 27 (3:0). Маунт, 55 (3:1). Хадсон-Одои, 70 (3:2). Абрахам, 90+3 (3:3).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор, Сойерс, Робинсон (Робсон-Кану, 66), Перейра (Филд, 90+1), Диангана (Филлипс, 74).

«Челси»: Кабальеро, Тиагу Силва (Жиру, 73), Алонсо (Аспиликуэта, 46), Кристенсен, Джеймс, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Канте, Хаверц, Маунт, Вернер, Абрахам.

Предупреждения: Алонсо, 8. Джеймс, 27. Ферлонг, 82. Кристенсен, 86.

Судья: Мосс (Англия).

26 сентября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».