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Венгер заявил, что Рэмси хотел остаться в «Арсенале»

19:43
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что полузащитник Аарон Рэмси хотел остаться в команде. Сейчас футболист выступает за «Ювентус». Он перешел на правах свободного агента.

— У меня была одна встреча с ним. Он хотел остаться в «Арсенале», — сказал Венгер в интервью beIN Sports. — У них было соглашение, и клуб вернулся к этому, насколько я понял. Я долго пытался продлить контракт с ним, но иногда имеет место и влияние агентов. Каждый случай индивидуален. Когда принимаешь решение о трансфере, нужно понимать, кто влиятелен, а кто нет. Я знаю, что он хотел остаться.

28-летний валлиец в текущем сезоне провел восемь матчей за «Ювентус» и забил два мяча.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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