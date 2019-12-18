Венгер считает, что использование ВАР нужно сделать более эффективным и быстрым

Бывший главный тренер «Арсенала» и руководитель отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА) Арсен Венгер выразил мнение, что ВАР должно развиваться в чемпионате Англии.

«Я считаю, что процент правильных решений в АПЛ стал выше», — приводит слова Венгера пресс-служба ФИФА. - Наша лига пользуется большим спросом, естественно, что это нововведение не может быть идеальным в первый же год. Нужно время, чтобы сделать его использование более эффективным и быстрым, но в целом, главная цель в моем понимании — увеличить количество правильных решений. Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить эту систему с помощью судей».

Арсен Венгер: «ФИФА несет ответственность за развитие футбола с одинаковой скоростью повсюду»