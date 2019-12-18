Арсен Венгер: «ФИФА несет ответственность за развитие футбола с одинаковой скоростью повсюду»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свое назначение на пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА).

70-летний французский специалист отметил, что футбол должен прогрессировать и развиваться не только в Европе, но и по всему миру.

«ФИФА выполняет три роли: первая — она выступает в качестве организатора соревнований, вторая — является регулятором правил соревнований, а третья — развитие футбола во всем мире, — приводит слова Венгера пресс-служба ФИФА. - В Европе уже многое сделано. Но между Европой и остальным миром существует огромный разрыв. ФИФА несет ответственность за то, чтобы футбол развивался с одинаковой скоростью повсюду. Там есть спрос на организацию соревнований, развитие коучинга, развитие игроков — и это то, что мы пытаемся сделать».