Вайналдум прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Саутгемптона»
10:40
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум в Twitter высказался по поводу поражения в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:1).
«Не так мы планировали начать год. Но идем только вперед», — написал Вайналдум.
«Ливерпуль» потерпел только второе поражение в сезоне. Команда имеет в активе 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. Но у «Манчестер Юнайтед» также 33 очка и одна игра в запасе.
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