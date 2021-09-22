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Варан: «Пусть лучше Роналду играет за нас, чем против нас»

11:46
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением об игре своего одноклубника Криштиану Роналду.

«То, что Роналду продолжает играть на том же уровне, несмотря на возраст, не просто так. Он — пример для подражания. Здорово играть и работать с ним. Как мы все прекрасно знаем, Криштиану просто рожден для того, чтобы побеждать и забивать голы. Мы знаем его ауру. Он невероятный профессионал. Лучше пусть он играет за нас, чем против нас», — приводит Marca слова Варана.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее он уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В сезоне-2021/22 36-летний португалец забил 4 гола в 3 матчах за английскую команду.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/premier-league/2021/09/21/614a4eba46163f84448b4604.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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