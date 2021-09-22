Варан: «Пусть лучше Роналду играет за нас, чем против нас»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением об игре своего одноклубника Криштиану Роналду.
«То, что Роналду продолжает играть на том же уровне, несмотря на возраст, не просто так. Он — пример для подражания. Здорово играть и работать с ним. Как мы все прекрасно знаем, Криштиану просто рожден для того, чтобы побеждать и забивать голы. Мы знаем его ауру. Он невероятный профессионал. Лучше пусть он играет за нас, чем против нас», — приводит Marca слова Варана.
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее он уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В сезоне-2021/22 36-летний португалец забил 4 гола в 3 матчах за английскую команду.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/premier-league/2021/09/21/614a4eba46163f84448b4604.html
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