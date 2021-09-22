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Алекс Теллес рассказал о восстановлении от травмы лодыжки

09:34
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес рассказал о своем восстановлении от травмы лодыжки.

«Я отлично себя чувствую. Конечно, я не был рад, что травмировался, но я смог получить преимущество над ситуацией, усиленно работая. Чувствую себя лучше, чем раньше, сильнее и физически, и ментально. Когда у меня будет шанс выйти на поле, я отдам все силы ради «Манчестер Юнайтед», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Теллеса.

Теллес получил травму в июле нынешнего года, из-за повреждения 28-летний бразилец пропустил старт сезона-2021/22. Футболист попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч третьего круга Кубка английской лиги против «Вест Хэма», который состоится сегодня, 22 сентября (начало — в 21.45 мск).

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-team-news-for-carabao-cup-tie-v-west-ham-united-22-september-2021

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Иван Торопцев все материалы автора

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