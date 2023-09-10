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Сегодня, 08:14

Ван Дейк отреагировал на решение о его дисквалификации после оскорблений арбитра

Виктория Кравченко
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Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал продление дисквалификации и штраф в 100 тысяч фунтов за оскорбление арбитра в матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:2).

«Четко заявляю, что полностью принимаю решение судейского комитета. Это первая красная карточка в моей карьере в «Ливерпуле». Я позволил разочарованию взять верх над собой в напряженный и горячий момент. После матча я извинился перед официальными лицами. Беру на себя полную ответственность», — написал защитник в одной из социальных сетей.

Из-за дисквалификации ван Дейк не примет участие в предстоящем матче «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона». До этого нидерландец не сыграл с «Астон Виллой» (3:0) из-за автоматической дисквалификации за удаление.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
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 Челси 4 1 1 2 5-5 4
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14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
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16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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 - : -
16.09 17:00
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 - : -
16.09 17:00
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 - : -
16.09 17:00
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 - : -
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