Ван дер Сар не считает де Хеа незаменимым

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар считает, что в премьер-лиге есть голкиперы, способные заменить Давида де Хеа. Испанец перешел в «МЮ» в 2011 году после завершения ван дер Саром карьеры. В последние годы в СМИ регулярно появляется информация о скором уходе де Хеа.

— Другие вратари могут заполнить пробел, — цитирует Goal ван дер Сара. — В премьер-лиге есть несколько вратарей, которые могут сделать шаг вперед. Я перешел в «МЮ» в 34 года, так что есть много вариантов.

В определенный момент решение будет принято. Пора уже определиться, но я не директор «МЮ».