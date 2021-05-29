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Ван де Бек определится со своим будущим после чемпионата Европы

16:58
Донни ван де Бек. Фото Reuters
Донни ван де Бек. Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек рассматривает вариант, при котором он покинет команду. Хавбек определится со своим будущим после чемпионата Европы, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

24-летний голландец перешел в «МЮ» перед началом прошлого сезона. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Однако он не смог завоевать места в основном составе, проведя в АПЛ 19 матчей (в общей сложности 511 минут).

Ван де Бек был включен в состав сборной Голландии на Евро-2020. На него уже претендуют ряд европейских клубов.

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