Ван де Бек определится со своим будущим после чемпионата Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек рассматривает вариант, при котором он покинет команду. Хавбек определится со своим будущим после чемпионата Европы, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

24-летний голландец перешел в «МЮ» перед началом прошлого сезона. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Однако он не смог завоевать места в основном составе, проведя в АПЛ 19 матчей (в общей сложности 511 минут).

Ван де Бек был включен в состав сборной Голландии на Евро-2020. На него уже претендуют ряд европейских клубов.