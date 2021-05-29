Погба готов покинуть «Манчестер Юнайтед» после чемпионата Европы
16:17
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть клуб. Он собирается сменить команду после завершения чемпионата Европы, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Футболист склоняется к возвращению в «Ювентус». У него очень хорошие отношения с тренером Массимилиано Аллегри, который снова возглавил туринский клуб.
В сезоне-2020/21 Погба провел 41 матч за «Манчестер Юнайтед», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего француза в 60 миллионов евро.
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