Вальверде может возглавить «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде стал новым претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма», пишет журналист Фабрицио Романо.

Переговоры с Вальверде находятся на начальной стадии. 57-летний специалист нигде не работал после ухода из «Барселона» в январе 2020 года.

Президент «шпор» Даниэль Леви продолжает искать нового тренера, но постоянно получает отказ. В последние 48 часов из переговоров вышел экс-тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо. Еще раньше не срослось с поработавшим с «Ромой» Паулу Фонсекой и бывшим главным тренером «Интера» Антонио Конте.