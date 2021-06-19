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Вальверде может возглавить «Тоттенхэм»

21:18
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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде стал новым претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма», пишет журналист Фабрицио Романо.

Переговоры с Вальверде находятся на начальной стадии. 57-летний специалист нигде не работал после ухода из «Барселона» в январе 2020 года.

Президент «шпор» Даниэль Леви продолжает искать нового тренера, но постоянно получает отказ. В последние 48 часов из переговоров вышел экс-тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо. Еще раньше не срослось с поработавшим с «Ромой» Паулу Фонсекой и бывшим главным тренером «Интера» Антонио Конте.

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Иван Шитик все материалы автора
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