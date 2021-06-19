Ярмоленко не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом»
18:04
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко не собирается продлевать контракт с «Вест Хэмом», сообщает CalciomercatoWeb.it.
Соглашение украинца истекает 30 июня 2022 года. По данным источника, футболист планирует либо сменить клуб до конца этого срока, либо отработать контракт до конца.
31-летний футболист в прошлом сезоне провел 22 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил три мяча при четырех голевых передачах.
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