«Брентфорд» намерен усилиться полузащитником «Мидтьюлланна»

Новичок АПЛ «Брентфорд» близок к покупке полузащитника «Мидтьюлланна» Йенса Кайюсте, сообщает Aftonbladet.

По информации источника, сумма трансфера составит около 12 миллионов евро, а английский клуб уже согласовал условия контракта с 21-летним шведом.

В сезоне-2020/21 Кайюсте провел 39 матчей за «Мидтьюлланн», на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.