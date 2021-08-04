«Брентфорд» намерен усилиться полузащитником «Мидтьюлланна»
08:15
Новичок АПЛ «Брентфорд» близок к покупке полузащитника «Мидтьюлланна» Йенса Кайюсте, сообщает Aftonbladet.
По информации источника, сумма трансфера составит около 12 миллионов евро, а английский клуб уже согласовал условия контракта с 21-летним шведом.
В сезоне-2020/21 Кайюсте провел 39 матчей за «Мидтьюлланн», на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/w8axgP/avslojar-brentford-overens-med-midtjylland-om-jattesumma-for-cajuste
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