В «Ливерпуле» уверены, что смогут подписать Маунта

В «Ливерпуле» считают, что находятся в выгодном положении в вопросе подписания полузащитника «Челси» Мейсона Маунта.

По данным 90min, у 24-летнего игрока осталось чуть больше года до окончания действующего контракта с синими, и, несмотря на переговоры о продлении соглашения, стороны так и не смогли договориться.

Помимо «Лиеврпуля» Маунта также хотят заполучить «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 32 матча, забил 3 мяча и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.