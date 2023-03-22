«ПСЖ» хочет летом приобрести Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва стал приоритетным вариантом «ПСЖ» на подписание этим летом, сообщает Relevo.

28-летний игрок, за которым также следит «Барселона», по информации источника, стремится к новому вызову, и «Сити» может быть готов отпустить его за цену гораздо ниже 90 миллионов евро, установленную прошлым летом.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает трансфер Силвы в качестве альтернативы для полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

В нынешнем сезоне португалец провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.