В «Ливерпуле» уверены, что Салах не покинет команду в ближайшее время

Руководство «Ливерпуля» уверенно по поводу будущего нападающего Мохамеда Салаха в команде, сообщает The Athletic.

По данным источника, в английском клубе считают, что египтянин не станет настаивать на своем трансфере этим летом. «Ливерпуль» не торопится продлевать контракт с Салахом, который рассчитан до 2023 года, из-за финансовых сложностей на фоне пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 футболист участвовал в 18 матчах команды, забив 13 голов и сделав 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего форварда в 120 миллионов евро.