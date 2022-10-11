В «Челси» рассказали о состоянии травмированного Канте

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о состоянии полузащитника Нголо Канте.

«Мы смотрим на реакцию Нголо на нагрузки на тренировках. Пока она, очевидно, не идеальна. Нужно подождать еще немного. Конечно, это печально для нас», — приводит Goal слова Поттера.

Канте принял участие в первых двух турах чемпионата Англии-2022/23 и не отличился результативными действиями. 31-летний француз не появлялся на поле с 14 августа из-за мышечной травмы.