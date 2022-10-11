Выяснилось, почему Роналду непривычно отпраздновал свой гол в матче с «Эвертоном»

Стало известно, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отпраздновал гол в матче с «Эвертоном» (2:1) в непривычном стиле, сообщает UOL Esporte.

Игроки команды иногда подшучивают над футболистом из-за того, как он спит в самолете. Он не откидывает спинку сидения и спит почти в положении 90 градусов. Португалец с иронией относится к этим шуткам, поэтому отпраздновал гол в игре с «Эвертоном».