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11 октября, 12:54

Выяснилось, почему Роналду непривычно отпраздновал свой гол в матче с «Эвертоном»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото РИА Новости

Стало известно, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отпраздновал гол в матче с «Эвертоном» (2:1) в непривычном стиле, сообщает UOL Esporte.

Игроки команды иногда подшучивают над футболистом из-за того, как он спит в самолете. Он не откидывает спинку сидения и спит почти в положении 90 градусов. Португалец с иронией относится к этим шуткам, поэтому отпраздновал гол в игре с «Эвертоном».

37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й в клубной карьере.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 9 6 2 1 20-10 20
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
7
 Брайтон 8 4 2 2 14-9 14
8
 Борнмут 9 3 3 3 8-20 12
9
 Фулхэм 9 3 2 4 14-18 11
10
 Эвертон 9 2 4 3 8-9 10
11
 Брентфорд 9 2 4 3 16-17 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
14
 Кр. Пэлас 8 2 3 3 10-12 9
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
18
 Вулверхэмптон 9 1 3 5 3-12 6
19
 Нот. Форест 9 1 2 6 7-22 5
20
 Лестер 9 1 1 7 15-24 4
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Брентфорд – Брайтон
 - : -
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 6
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

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Ливерпуль

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