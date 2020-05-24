В АПЛ выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом

Пресс-служба английской премьер-лиги выпустила отчет о тестировании клубов на коронавирусную инфекцию Covid-19. С 19 по 21 мая были протестированы 996 игроков и сотрудников клуба. Из них два дали положительный результат в двух клубах.

Игроки или сотрудники, у которых тест оказался положительным, теперь будут изолированы в течение семи дней.

Во второй волне тестирования количество тестов, доступных каждому клубу, было увеличено с 40 до 50.

Напомним, 17-18 мая 748 игроков и сотрудников клубов проходили тестирование на Covid-19. Шшесть из них дали положительный результат из трех клубов.