В АПЛ выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом
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Пресс-служба английской премьер-лиги выпустила отчет о тестировании клубов на коронавирусную инфекцию Covid-19. С 19 по 21 мая были протестированы 996 игроков и сотрудников клуба. Из них два дали положительный результат в двух клубах.
Игроки или сотрудники, у которых тест оказался положительным, теперь будут изолированы в течение семи дней.
Во второй волне тестирования количество тестов, доступных каждому клубу, было увеличено с 40 до 50.
Напомним, 17-18 мая 748 игроков и сотрудников клубов проходили тестирование на Covid-19. Шшесть из них дали положительный результат из трех клубов.
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