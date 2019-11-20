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Увольнение Покеттино будет стоить «Тоттенхэму» около 20 миллионов фунтов

10:24
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«Тоттенхэму» придется заплатить неустойку за увольнением Маурисио Покеттино с поста главного тренера. На этой должности его сменил Жозе Моуринью.

Как информирует The Independent, за досрочный разрыв контракта «шпоры» заплатят аргентинцу 12,5 миллиона фунтов. С учетом выплат его ассистентам, которые также покинут команду, общая сумма компенсационных выплат составит около 19,6 млн фунтов.

Аргентинский специалист провел 293 матча во главе «Тоттенхэма». В прошлом сезоне он вместе с командой дошел до финала Лиги чемпионов.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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