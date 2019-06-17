Усэйн Болт считает, что "МЮ" нужно строить команду вокруг Погба

Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 м, болельщик "Манчестер Юнайтед" Усэйн Болт считает, что клуб должен строить команду вокруг Поля Погба. Ранее в СМИ появилась информация, что этим летом француза хотят заполучить "Ювентус" и "Реал".

- Думаю, им нужно строить команду вокруг него, потому что он один из величайших футболистов, - сказал Болт в интервью Sporf. - Я его большой фанат. Я знаю, на каком уровне он может играть. Если его будут окружать правильные футболисты, как было во время его выступлений в "Ювентусе", то он будет невероятен. Когда он играет за Францию, он невероятен.