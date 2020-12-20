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«Уотфорд» уволил четвертого главного тренера за последние полтора года

05:54
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Главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

43-летний серб возглавлял английский клуб с августа 2020 года. «Уотфорд» сменил уже четвертого тренера за последние полтора года — за это время клуб возглавляли Хави Грасия, Кике Санчес Флорес и Найджел Пирсон.

«Уотфорд» с 34 очками занимает пятое место в чемпионшипе.

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