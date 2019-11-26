«Уотфорд» может уволить Санчеса Флореса. Его пригласили три месяца назад
10:45
«Уотфорд» может снова поменять главного тренера команды. В клубе надеются, что Кике Санчес Флорес исправит ситуацию, но если положение дел быстро не изменится, его уволят, сообщает The Telegraph.
Санчес Флорес заменил в начале сентября Хави Грасию, но поправить положение дел у «шершней» пока не сумел. Команда все еще занимает 20-е место в премьер-лиге.
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